Abschied von der Mittelschule Untermeitingen

An der Mittelschule Untermeitingen erhielten die Schüler der neunten und zehnten Klasse ihre Abschlusszeugnisse.

Plus Die Aula der Mittelschule Untermeitingen wird zum "Walk of Fame": Zu den Zeugnissen gibt es Musik, Kinderbilder und rührende Wort nach einem kraftraubenden Jahr.

Wie so viele Veranstaltungen in den vergangenen Wochen begleitete auch das omnipräsente Thema " Corona" die Zeugnisverleihung an der Mittelschule Untermeitingen. Mit einem strikten Hygienekonzept und einem genauen Zeitplan durften die Zeugnisse mit einem festlichen Rahmenprogramm übergeben werden.

