Untermeitingen

06:00 Uhr

Am Schlossberg in Untermeitingen soll es ruhiger werden

Der quer durchs Bild verlaufende Schlossberg in Untermeitingen kann mit Hilfe eines Sonderfonds der Städtebauförderung vom Friedhof am Ortseingang und dem Übergang zur Fugger- und Lechfelder Straße (rechter Bildrand) neu strukturiert und angepasst werden

Plus Im Rahmen eines Sonderfonds könnten Änderungen an der Ortseinfahrt in Untermeitingen finanzierbar werden. Ein weiterer Zuschuss ermöglicht die Erweiterung der Sporthalle.

Von Uwe Bolten

Am Schlossberg in Untermeitingen soll die Verkehrssituation entschärft werden. Mithilfe eines Sonderfonds könnte die Straße vom Friedhof am Ortseingang und dem Übergang zur Fugger- und Lechfelder Straße neu strukturiert werden.

