Bau der Seniorenwohnanlage in Untermeitingen beginnt

Plus In Untermeitingen entstehen 28 altersgerechte Wohnungen inklusive zweier Sozialbüros. Das Projekt sorgte im Gemeinderat für viel Diskussion. Im Herbst 2023 könnte der Bau fertig sein.

Nach vielen Monaten Planung und einigen Diskussionen im Gemeinderat hat der Bau der neuen Untermeitinger Seniorenwohnanlage begonnen. 28 altersgerechte Wohnungen, ein Sozialbüro der Caritas und eines für die St.-Gregor-Jugendhilfe sollen in der Lechfelder Straße Einzug halten. Wenn alles nach Plan läuft, ist die "Soziale Mitte" im September 2023 fertig.