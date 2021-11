Untermeitingen

06:30 Uhr

Bauplätze, grüne Mitte und Kinderbetreuung: Das beschäftigt Untermeitingen

Plus Bei der Bürgerversammlung stellt Bürgermeister Simon Schropp vor, was die Gemeinde beschäftigt. Auch einige Untermeitinger berichten, was ihnen auf dem Herzen liegt.

Von Victoria Schmitz

Was wünschen sich die Untermeitinger? Was hat sich in der Gemeinde getan und wohin geht es in der Zukunft? Darum ging es am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung in Untermeitingen. Themen waren unter anderem die steigende Nachfrage an Kinderbetreuung, die Eröffnung der "Grünen Mitte" und wie es um den leer stehenden Lechpark steht. Was die Bürger interessierte: Wann werden Neubaugebiete ausgeschrieben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen