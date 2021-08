Cremes im Wert von knapp 1000 Euro gestohlen

In einem Drogeriemarkt in Untermeitingen haben Unbekannte Waren im Wert von 920 Euro gestohlen. Die Polizei hat einen Verdacht.

Im Drogeriemarkt an der Lechfelder Straße in Untermeitingen seien am Dienstag gegen 13 Uhr zwei Männer asiatischen Aussehens dem Personal aufgefallen, berichtet die Polizei. Einer kämmte sich mit einer Haarbürste aus einem Aufsteller-Regal. Als die Mitarbeiter die Männer weiter beobachten wollten, hatten diese den Laden schon wieder verlassen.

Zurück blieb ein leerer Einkaufswagen mit einer Packung Toilettenpapier. Im Inventursystem konnten die Mitarbeiter sofort nachvollziehen, dass 68 Cremen und Gels im Wert von rund 920 Euro fehlten. Über die Zentrale konnten in Erfahrung gebracht werden, dass zuvor in Mammendorf zwei Asiaten in selber Manier gestohlen hatten.

Die Beschreibung der beiden Verdächtigen (Person 1): 24 Jahre, schwarze langärmelige Bekleidung, Diamant-Ohrring als auffälligen Schmuck; Person 2: 30 Jahre, ebenfalls schwarze langärmelige Bekleidung; eine mitgeführte grüne Aldi-Tasche.

Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/96060. (SZ)