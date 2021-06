Untermeitingen

vor 48 Min.

Dauerparker sind in Untermeitingen unerwünscht

Plus Der Untermeitinger Gemeinderat hat Parkplätze an zwei Stellen im Ort eingeschränkt. Dauerparker sollen ausgebremst werden.

Von Victoria Schmitz

Zu viele Dauerparker, Wohnmobile und Gewerbeautos machen sich auf dem öffentlichen Parkplatz in der Lechfelder Straße breit, finden die Untermeitinger Gemeinderäte. Deshalb haben sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen: Künftig darf dort nur noch vier Stunden am Stück geparkt werden. Die Polizei wird die Parkdauer kontrollieren. Außerdem soll es in der Röthstraße bald Halteverbote geben.

