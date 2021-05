Untermeitingen

vor 20 Min.

Die Untermeitinger Mittelschule hat eine neue Bücherei

Plus Aus einem Abstellraum der Untermeitinger Mittelschule wurde eine Bücherei mit roter Couch zum Schmökern für die Schüler der fünften und sechsten Klassen.

Von Hieronymus Schneider

Die Idee zur neuen Bücherei entstand im vorigen Schuljahr. Nun wurde sie umgesetzt. Seit etwa acht Wochen werkelte Hausmeister Hermann Lauter und so entstand aus einer Rumpelkammer ein Schmuckstück. Schulleiter Markus Fendt machte rund 500 Euro aus der Schulkasse locker und schaffte neue Regale und die rote Couch an. Für den Lesestoff mit passendem Bücherangebot holte er sich Hilfe bei der Untermeitinger Gemeindebücherei, denn dort wissen Birgit Kießling und Birgit Schumann-Günther ganz genau, was bei Mädchen und Buben in dieser Altersstufe gerade angesagt ist.

