vor 7 Min.

Untermeitingen: Für Steuergeld Radweg verschlechtert?

Fahrradfahrer, die aus Obermeitingen kommen, müssen am Ortseingang von Untermeitingen auf die Straße wechseln. Nur wenige Meter weiter, nach der Zufahrt zum neuen Baugebiet, dürfen sie wieder auf den Geh- und Radweg. So jedenfalls schreibt es die Beschilderung vor. Bald wird das „Fußweg“-Schild rechts im Bild aber um ein „Fahrrad frei“-Schild ergänzt.

Radler müssen seit der neuen Verkehrsführung zwischen Obermeitingen und Untermeitingen für wenige Meter vom Radweg auf die Straße. Der Grund dafür ist harmlos.

Von Daniel Weber

Der Untermeitinger Gemeinderat setzt sich bei jeder Gelegenheit dafür ein, dass die Einwohner eher das Fahrrad nehmen, statt sich ins Auto zu setzen. Entsprechend groß war die Empörung, als Alexandra Mosler ( CSU) im Gemeinderat über die neue Verkehrsführung des Fahrradwegs zwischen Obermeitingen und Untermeitingen berichtete. „Das ist einfach Stuss“, kommentierte Bernd Früchtl ( SPD/ FDP). „Das könnte man in jedes Schwarzbuch aufnehmen.“

Der Weg geht weiter, aber für ein paar Meter nur exklusiv für Fußgänger

Tatsächlich ist die Situation am Ortseingang von Untermeitingen nur schwer nachvollziehbar. Fahrradfahrer kommen dort auf dem Geh- und Radweg sicher aus Richtung Obermeitingen – bis auf Höhe des Ortsschilds der Weg zum reinen Fußweg wird. Dass Zweiräder dort nichts verloren haben, macht neben einem Verkehrsschild auch ein großes Fahrradsymbol am Boden deutlich, das die Radler auf die Hauptstraße lotst. Das liegt nicht etwa daran, dass der Fahrradweg dort endet: Nur wenige Meter müssen die Radler auf der Straße fahren, vorbei an der Abzweigung zum neuen Baugebiet. Dann geht es auf dem Radweg weiter. Das kurze Stück dazwischen ist ausschließlich den Fußgängern vorbehalten.

Auch Schüler radeln auf der Strecke zwischen Obermeitingen und Untermeitingen

Weil auch einige Schüler mit dem Rad die Strecke nutzen und nun auf die Hauptstraße ausweichen müssen,, reagierte der Gemeinderat besonders empfindlich auf die neue Verkehrsführung. Für die war allerdings der Landkreis zuständig, deshalb konnte in der Sitzung nicht geklärt werden, aus welchem Grund die Radler gerade an dieser Stelle so dringend auf der Straße fahren sollen. „Die Dame vom Landratsamt soll sich das ansehen und es uns erklären“, forderte Früchtl ungehalten. Mosler, die das Thema angesprochen hatte, nannte das Ergebnis der Straßenbaumaßnahme „unglücklich“. Karl Strass (CSU) fragte, ob das Landratsamt überhaupt wisse, was es bei der neuen Ausschilderung des Fahrradwegs angerichtet habe. Und Gerhard Dempf (CSU) stellte klar, dass keine Rede davon war, dass Radfahrer künftig auf der Straße fahren müssen, als im Vorfeld über das Projekt gesprochen wurde. Der Rat war sich schnell einig, dass das Landratsamt umgehend nachbessern und das PRoblem beheben müsse.

Radfahrer dürfen trotzdem auf dem Abschnitt fahren

Auf Anfrage teilte Pressesprecher Jens Reitlinger vom Landratsamt unserer Zeitung mit, dass die Verkehrsführung wegen der Zufahrt zum neuen Baugebiet geändert worden sei. Ortseinwärts, in Fahrtrichtung Untermeitingen, könnten die Radfahrer nun auf Höhe der Querungshilfe auch auf die Straße wechseln. Das sei aber keine Pflicht: Sie dürften auch weiter auf dem Gehweg fahren, der bald für den Radverkehr freigegeben werde. Das entsprechende Schild „Radverkehr frei“ auf Höhe des Ortsschildes müsse nur noch angebracht werden.

Reitlinger erklärte, dass der Radverkehr innerorts laut Gesetzgeber grundsätzlich auf der Straße zu führen sei. Deshalb sei die Beschilderung so angeordnet worden. Trotzdem dürften Radfahrer den Gehweg weiterhin innerorts in beiden Richtungen nutzen.

Das Schild war nicht mehr auf Lager

Doch warum waren alle Schilder am Ortseingang von Untermeitingen wie geplant angebracht worden, nur das „Fahrräder frei“-Schild fehlte? Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp lüftete das Geheimnis: „Das Landratsamt hat gesagt, dass das Schild nicht mehr vorrätig war.“ Daraufhin habe der Bauhof angeboten, auszuhelfen, aber die Behörde habe abgelehnt.

Sie habe versichert, dass das fehlende Schild bald angebracht werde und dass dann die Radfahrer auch ganz offiziell den Radweg am Ortseingang nicht mehr verlassen müssten, sagte Schropp.

Themen folgen