Untermeitingen

vor 16 Min.

Gemeinderat Untermeitingen: Wechsel bei den Grünen

Der Ortsverband der Grünen in Untermeitingen: Die scheidende Gemeinderätin Theresa Probst (vorne links) hält das Banner.

Plus Im Untermeitinger Gemeinderat gibt es einen Wechsel: Auf Theresa Probst von den Grünen folgt Bernd Kluge. Das ändert sich damit künftig im Gremium.

Von Victoria Schmitz

In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Untermeitinger Gemeinderäte ein neues Mitglied im Gremium willkommen geheißen: Bernd Kluge. Er folgt in der Grünen-Fraktion auf Theresa Probst. Grund für ihr Ausscheiden ist ein Wohnsitzwechsel. Sie ist die zweite Gemeinderätin, die das Untermeitinger Gremium in der aktuellen Wahlperiode verlässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

