Untermeitingen

vor 48 Min.

Herbst- und Frühlingstraße in Untermeitingen werden ausgebaut

Plus Mit dem Beschluss des Untermeitinger Gemeinderats soll auch der Verkehr an der Schule gebremst werden. So soll das aussehen.

Von Victoria Schmitz

Die Herbst- und Frühlingstraße in Untermeitingen sollen erneuert und ausgebaut werden. Das entschieden die Untermeitinger Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Sie diskutierten verschiedene Varianten, wovon nun zwei den Anwohnern vorgestellt werden sollen. Einig waren sich die Gemeinderäte, dass wegen der Grundschule das Verkehrstempo gedrosselt werden soll. Ziel sei es, die Situation für die Schüler zu verbessern. Sie diskutierten auch über die Parkplätze und den Durchgangsweg an der Schule.

