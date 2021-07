Julius Peslmüller: "Man muss Interessen haben, die einem Freude machen"

Plus Der frühere Volksschulrektor Julius Peslmüller aus Untermeitingen ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

"Man muss immer Interessen haben, die einem Freude machen", beschrieb Julius Peslmüller sein Lebensmotto. Die Gespräche mit dem langjährigen Rektor der Volksschule hatten etwas Heilsames. Sie erdeten und richteten den Blick auf das Wesentliche im Leben.