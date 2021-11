Untermeitingen

vor 43 Min.

Kommt ein Mini-Pflegeheim nach Untermeitingen?

Die Untermeintinger Gemeinderäte diskutierten eine Bauvoranfrage, die vorsieht, diese Spielhalle und Kneipe in der Tannenstraße abzureißen und dafür eine kleine Pflegeeinrichtung zu bauen.

Plus Die Untermeitinger Gemeinderäte diskutierten über eine Bauvoranfrage zu einer neuen Pflegeeinrichtung. Das Projekt wirft allerdings einige Fragen auf.

Von Victoria Schmitz

In der jüngsten Sitzung lag im Untermeitinger Gemeinderat ein Bauvorhaben für eine Pflegeeinrichtung auf dem Tisch. So weit nichts Ungewöhnliches. Was einige Gemeinderäte allerdings daran verwunderte: Die Bauvoranfrage sieht nur 17 Pflegezimmer vor - das ist unterdurchschnittlich wenig für ein Pflegeheim. Hinzu kommt: Sollte das Gebäude jemals zu einer anderen Nutzung umfunktioniert werden, wie etwa zu einem Wohngebäude, steht dem baurechtlich die Parkplatzsituation im Weg.

