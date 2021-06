Untermeitingen

Langjährige Kita-Leiterin: Klischee der Basteltanten und Rabenmütter ist vorbei

Ende der Siebziger Jahre leitete Katharina Fischer den damals ersten Kindergarten Untermeitingens. Ab 2012 leitete sie die Kita "Am Heuweg". Im April ging sie in Rente.

Von Victoria Schmitz

"Die Gesellschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten gemerkt, dass man nicht nur Basteltante ist." Katharina Fischer hat 45 Jahre lang als Kindergärtnerin gearbeitet und dabei beobachtet, wie sich die Kindertagesbetreuung verändert hat. Sie leitete Ende der Siebzigerjahre den damals ersten Kindergarten in Untermeitingen und zuletzt die Kita "Am Heuweg". Nun hat sich die 64-jährige Pädagogin in den Ruhestand verabschiedet.

