Langjähriger Leiter der Untermeitinger Bibliothek ist gestorben

Plus Er baute die Untermeitinger Bücherei auf, engagierte sich 30 Jahre lang im Gemeinderat und war Dritter Bürgermeister. Nun ist Johann Wutzlhofer gestorben.

30 Jahre lang prägte Johann "Hans" Wutzlhofer Untermeitingen als Bibliotheksleiter, Gemeinderatsmitglied und auch als Dritter Bürgermeister. Nun ist er im Alter von 87 Jahren verstorben.