Untermeitingen

17:38 Uhr

Nach 50 Jahren Ehe gemeinsam mit dem Wohnwagen auf Tour

Plus Magdalena und Raimund Erdle feiern ihre Goldene Hochzeit in Untermeitingen. Beide waren immer in vielen Bereichen aktiv.

Von Hieronymus Schneider

Vor 50 Jahren haben Magdalena und Raimund Erdle in St. Ottilien geheiratet und auf den Tag genau drei Jahre später haben sie sich ihr Reihenhaus in Untermeitingen gekauft. Dort sind ihre beiden Kinder Ursula und Markus groß geworden und wohnen jetzt mit den Enkelkindern Florentine und Ferdinand woanders. Das Jubelpaar fühlt sich immer noch wohl im Reihenhaus mit Garten und guter Nachbarschaft. Beide sind zwar keine gebürtigen Untermeitinger, kommen aber auch nicht von sehr weit her. Raimund stammt aus Walleshausen und machte bei seinem Onkel in Wessobrunn eine Lehre zum Molkereifachmann. Magdalena ist auf dem elterlichen Bauernhof in Ottmaring aufgewachsen und kehrte nach der landwirtschaftlichen Berufsschule auf einem Gut bei Würzburg wieder in die Heimat zurück, um eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester im Augsburger Josefinum zu machen.

