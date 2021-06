Nach Schlägerei in Untermeitingen: Mann beschimpft Polizisten und zeigt Hitlergruß

Ein 33-Jähriger schlägt am PM in Untermeitingen einen Mann zu Boden und verletzt ihn. Bei der Kontrolle bezeichnet er die Polizisten als Nazis und zeigt den Hitlergruß.

Kaum hatte die Außengastronomie der Disko PM in Untermeitingen geöffnet, musste die Polizei wegen einer Schlägerei ausrücken. Wie Zeugen berichteten, schlug ein 33-Jähriger einen 39-jährigen zu Boden und verletzte ihn im Gesicht. Danach soll er weiter auf den Verletzten eingeschlagen haben.

Schläger bezeichnet Polizisten als Nazis und zeigt Hitlergruß

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in einen Streit. Nach der Schlägerei flüchtete der zunächst unbekannte Täter in ein naheliegendes Wohnhaus. Dort wurde er wenig später von der Schwabmünchner Polizei aufgegriffen und identifiziert. Dabei bezeichnete er die Beamten als "Nazis", zeigte den Hitlergruß und rief "Heil Hitler".

Der Schläger erhält nun nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung, sondern auch für das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Weitere Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich umgehend bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

