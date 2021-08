Nachträgliche Genehmigung sorgt in Untermeitingen für Diskussionen

Plus In zwei Mehrfamilienhäusern waren zehn Wohnungen genehmigt. Jetzt sind es zwölf. Damit sind die Untermeitinger Gemeinderäte nicht einverstanden.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause zeigten die Gemeinderäte von Untermeitingen Kante: Sie gaben keine Zustimmung für eine nachträgliche Genehmigung. An der Lechleite wurden zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf statt der genehmigten zehn Wohnungen errichtet und bereits vermietet.