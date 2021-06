Untermeitingen

vor 48 Min.

Ohne eigenes Auto unterwegs: Untermeitingen bekommt Mitfahrbänke

Plus Platz nehmen statt Daumen raus: In Untermeitingen gibt es bald Mitfahrbänke. An diesen Stellen im Ort werden sie aufgestellt und so funktioniert die Idee.

Von Victoria Schmitz

Untermeitingen bekommt künftig Mitfahrbänke. Das beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Die weiteren Lechfeld-Gemeinden und auch Schwabmünchen äußerten laut Bürgermeister Simon Schropp ( CSU) ebenfalls Teilnahmeinteresse am Projekt. Die Mitfahrbänke sollen dazu dienen, schnell eine Mitfahrgelegenheit in den nächsten Ort zu finden. Fünf verschiedenen Standorte haben die Gemeinderäte in Untermeitingen auserkoren, sodass wichtige Orte im Umland als Mitfahrer gut zu erreichen sind.

