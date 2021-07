Untermeitingen

12:28 Uhr

Polizeieinsatz: Verängstigter Hund beißt Passanten in Untermeitingen

Plus Tierischer Einsatz für die Polizei Untermeitingen. Ein Hund hatte sich unter ein Auto verkrochen und zugeschnappt, als die Insassen ihn dort rausholen wollten.

Von Norbert Staub

Ein junges Paar (25 und 31 Jahre alt) waren nach Angaben der Polizei am Montag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Schwabmünchen unterwegs, als sie in der Höhe des Lechparks einen Hund auf der Fahrbahn laufen sahen. Sie hielten an, woraufhin sich das verängstigte Tier sofort unter das Auto verkroch. Die beiden versuchten, den Hund herauszulocken, doch der blieb unter dem Auto und schnappte nach den beiden jungen Leuten. Einer wurde an der Hand, der andere am Bein leicht verletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen