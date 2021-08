Untermeitingen

06:00 Uhr

Stipendium in den USA: Für ein Jahr von Untermeitingen nach Texas

Franziska Stöhr (rechts) mit ihrer Gastfamilie in Texas. Die Untermeitingerin ist im Rahmen eines Stipendiums des Bundestages in den USA.

Plus Ein Jahr verbringt Franziska Stöhr aus Untermeitingen im Rahmen eines Stipendiums in den USA. Wie sie sich vorbereitet hat und was sie in Texas nun erlebt.

Von Kai Obermeier

Seit Anfang August lebt sie jetzt schon im Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Franziska Stöhr aus Untermeitingen verbringt mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein volles Jahr bei einer Gastfamilie in den USA. In Texas bekommt sie die Möglichkeit, Land und Leute intensiv kennenzulernen.

