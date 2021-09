Untermeitingen

15:17 Uhr

Unbekannte Person schlägt Scheibe eines Autos ein

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz in Untermeitingen an einem Auto eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße in Untermeitingen an einem Auto die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Es handelt sich um einen BMW, Typ 320i. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

