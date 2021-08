Unbekannte beschmieren Trafohäuschen in Untermeitingen

Unbekannte haben ein Trafohäuschen in Untermeitingen mit Farbe beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben ein Trafohäuschen in Untermeitingen mit schwarz-silberner Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Montag. Das Gebäude befindet sich in der Raiffeisenstraße in Untermeitingen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Hinweise zu den Schmierereien nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (SZ)