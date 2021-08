Unbekannte stehlen zwei Fahrräder in Untermeitingen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Untermeitingen wurden zwei Fahrräder entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Untermeitingen zwei Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Montag, 16. August, und Freitag, 27. August. Die Räder waren im unversperrten Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Hunnenstraße in Untermeitingen abgestellt.

Es handelt sich um ein violettes Kinderrad und ein schwarzblaues Mountainbike. Die Räder haben einen Wert von 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (SZ)