Unfall an Supermarktausfahrt: Radlerin in Untermeitingen verletzt

Am Lechring in Untermeitingen hat sich ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unfall hat sich am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr am Lechring in Untermeitingen ereignet. Eine Radfahrerin ist dabei verletzt worden und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Renault mit Neu Ulmer Kennzeichen ragte an der Ausfahrt eines Supermarktes mit der Autofront in den Rad- und Fußweg hinein.

Das Rad prallt gegen den Kotflügel, die Frau stürzt

Der Fahrer übersah beim Anfahren die aus südlicher Richtung kommende Radfahrerin. Das Rad prallte gegen den Kotflügel des Wagens. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen am linken Bein und im Bauchbereich zu. Der Sachschaden am Rad beträgt etwa 400 Euro. Zur Klärung des exakten Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)