Untermeitingen

vor 16 Min.

Untermeitingen: Kita am Heuweg wird aufgestockt

Plus In der Kindertagesstätte am Heuweg in Untermeitingen wird Platz für 50 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Die Gemeinde reagiert damit auf eine gestiegene Betreuungsnachfrage.

Von Victoria Schmitz

Die Kita am Heuweg in Untermeitingen wird aufgestockt. Das hat der Untermeitinger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit wird Platz für zwei weitere Gruppen geschaffen. "Somit werden 50 Betreuungsplätze gewonnen", sagte Bürgermeister Simon Schropp ( CSU).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen