Untermeitingen : Unbekannter schlägt Mann in Supermarkt mit der Faust

Ein Unbekannter geht auf einen Mann los, der an der Kasse eines Supermarktes in Untermeitingen gewartet hatte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 52-Jähriger ist an der Kasse eines Supermarktes in Untermeitingen angestanden, als ihm ein bislang unbekannter Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr im Edeka in Untermeitingen.

Der Täter flüchtete nach dem Schlag zu Fuß in Richtung Lechring. Nach Angaben der Polizei war er dunkel gekleidet. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

