Wie Untermeitingen fahrradfreundlich werden soll

Plus Ein Arbeitskreis aus dem Untermeitinger Gemeinderat hat viele Vorschläge erarbeitet, die schon bald verwirklicht werden könnten.

Mehr Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen und damit etwas für die Gesundheit und die Umwelt zu tun, ist das erklärte Ziel des Radverkehrskonzeptes des Landkreises Augsburg. Auch die vor kurzem beendete jährliche Aktion "Stadtradeln" soll zum Umstieg auf das Fahrrad, vor allem bei kurzen Wegen innerhalb der Ortschaften, animieren. Doch das kann nur gelingen, wenn auch die Straßen in den Städten und Dörfern fahrradfreundlich gestaltet werden und ausreichend Radwege vorhanden sind.