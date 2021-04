Untermeitingen bekommt eine Discgolfanlage

Plus In Untermeitingen wird eine Discgolfanlage gebaut: So soll sie aussehen und so funktioniert das Spiel.

Spiel, sportliche Betätigung und fliegende Scheiben soll es bald in Untermeitingen geben. Der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung den Bau einer Discgolfanlage. Sie soll im Park nördlich des Sportheims errichtet werden. Wie genau wird die Anlage aussehen? Und wie funktioniert das Spiel Discgolf überhaupt?

Bei dem künftigen Discgolfkurs handelt es sich um eine Sportanlage, an der jedermann kostenlos spielen kann. Schwabmünchen hat bereits seit 2013 eine Discgolfanlage im Luitpoldpark, die sehr gut angenommen wird. Nachdem die Untermeitinger Gemeinderäte beim Bauausschuss das Spiel Discgolf selber ausprobierten, stand schnell fest, dass die Gemeinde eine Anlage bekommen soll. "Alle waren sehr angetan und hatten viel Spaß", berichtet Bürgermeister Simon Schropp (CSU).

So funktioniert die Discolfanlage in Untermeitingen

Was genau ist Discgolf? Wie der Name verrät, handelt es sich um eine Fläche, die wie ein Golfkurs aufgebaut ist. Man verwendet jedoch nicht Golfschläger und Ball, sonder eine Disc - eine Scheibe, wie man sie vom Frisbee kennt. Wie beim Golf startet man an einem Ausgangspunkt und versucht mit möglichst wenigen Würfen die Disc in einen Korb zu werfen. Für jede Wurfbahn auf dem Kurs gibt es ein Bahnschild, das zeigt, wo das Ziel liegt und wie viele Meter es entfernt ist. Discs oder Frisbees gibt es für etwa zehn Euro in Sportgeschäften.

So funktioniert Discgolf: Die runde Scheibe gehört in den runden Korb. Das Bild stammt von einer Discgolfanlage in Bad Wörishofen. (Symbolbild) Foto: Markus Heinrich

In Untermeitingen soll es insgesamt sieben Wurfbahnen geben, die verteilt auf der Parkfläche nördlich vom Sportplatz angeordnet werden. Die Körbe werden in den Boden einbetoniert und die Abwurfspunkte gepflastert. Material und Einbau kosten die Gemeinde etwa 6500 Euro. Laut Bürgermeister Schropp soll das Projekt so bald wie möglich umgesetzt werden. "Gerade in solchen wilden Zeiten wie Corona muss man kleine Dinge vor Ort angehen, dass die Leute rauskommen und sich sportlich betätigen können", sagt er.

