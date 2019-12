vor 3 Min.

Untermeitingen reagiert auf Bürgerversammlung

Einen Hundepark wünschte sich eine Bürgerin auf der Untermeitinger Bürgerversammlung – und bot an, sich selbst um den Unterhalt zu kümmern.

Der Gemeinderat überlegt, welche Anregungen er umsetzen kann – und wie. Der Vorschlag, einen Hundepark einzurichten, stößt auf wenig Begeisterung. Andere Ideen schneiden besser ab

Von Daniel Weber

Ein Hundepark, Tempo 30 in der Röthstraße und niedrigere Randsteine an Radwegen: Bei der Bürgerversammlung haben die Untermeitinger einige Vorschläge gemacht. Nun hat der Gemeinderat überlegt, welche er umsetzen kann und wie es die Gemeinde am besten anpacken kann.

Gleich der erste Vorschlag erntete viel Kritik: Eine Untermeitingerin wünschte sich einen Hundepark auf dem Gelände des Ungarnparks am nördlichen Gemeinderand. Dazu solle das Areal eingezäunt werden. Obwohl sie vorschlug, sich selbst um Unterhalt und Pflege des Parks zu kümmern, gab es keinen einzigen Fürsprecher für die Idee. „Der Nachbarschutz darf nicht unterschätzt werden“, forderte Bürgermeister Simon Schropp ( CSU). Einen ähnlichen Vorschlag habe es schon einmal gegeben, allerdings von anderer Seite. Er sei ebenfalls abgelehnt worden. „Ich höre schon schlafende Hunde“, warnte er vor dem Unmut der Anlieger. Sonja Storch (CSU) störte sich daran, dass der Großteil der Bevölkerung aus dem Park ausgesperrt würde zugunsten der Hundebesitzer und deren Tieren.

Marianne Grönninger (Grüne) sagte, dass wegen der Lage am Rand des Ortes wohl die meisten Hundehalter mit dem Auto kommen würden, was das Verkehrsaufkommen vor Ort deutlich steigern würde. Stefan Pech (CSU) sprach sich unabhängig vom Standort gegen einen Hundepark aus: „Hunde- und Haustierbespaßung sehe ich nicht als Gemeindeaufgabe an.“ Maximilian Osterried (CSU) zweifelte, dass das Angebot überhaupt genutzt werde. Die meisten Hundehalter gingen ohnehin von der eigenen Haustür aus los, passende Wege gebe es genug.

Auf dem südlichen Teil der Röthstraße soll Tempo 30 gelten, wurde gefordert. Bürgermeister Schropp merkte an, dass die Situation an dieser Stelle schon mehrmals geprüft wurde, zuletzt habe der Gemeinderat vor fast genau einem Jahr keinen Handlungsbedarf gesehen. Die vielen parkenden Autos würden ein schnelles Fahren ohnehin verhindern. Dem widersprach Xaver Aurbacher (FWV); der Verkehr sei mehr geworden und die Fahrer aggressiver.

Da die letzte Geschwindigkeitsanalyse sechs Jahre her ist, einigte sich der Gemeinderat auf eine erneute Messung. Die werde bis ins Frühjahr dauern, sagte Schropp, damit das vorsichtigere Fahren bei Glätte das Ergebnis nicht verfälsche. Dann werde sich zeigen, ob die Tempobeschränkung notwendig ist.

Eine Anwohnerin in der Raiffeisenstraße wünschte sich, dass die Birken durch andere Bäume ersetzt werden. Dafür nannte sie Gründe wie das anfallende Laub, Schatten auf der Fotovoltaikanlage und Pollenflug. Hier pochte Schropp auf den Grundsatzbeschluss, keine gesunden, standsicheren Bäume zu fällen, und bekam dafür Zuspruch.

Für Fahrradfahrer seien manche Bordsteinkanten nur schwer zu überwinden, wurde auf der Bürgerversammlung kritisiert. Grönninger schlug vor, die Steine abzurunden – nicht überall, sondern nur, wo es für viele Radfahrer, Rollator-Nutzer und Rollstuhlfahrer hilfreich wäre. Bauamtsleiterin Elfriede Lösch kündigte an, sich nach den Kosten zu erkundigen.

Bei der Abfahrt von der B17 zur Röthstraße ist der Radweg nicht markiert. Um gefährliche Situationen für die Radler zu vermeiden, soll die Markierung nachgeholt werden, beschloss der Gemeinderat. Bei dieser Gelegenheit sollen auch weitere Kreuzungen mit Radwegen nachgerüstet werden, bei denen eine Markierung hilfreich wäre.

Die neue Querungshilfe sei für Rollatoren zu hoch, hatten die Bürger festgestellt. Da werde die Gemeinde nachbessern, sagte Schropp zu.

