19.07.2019

Untermeitingen steht Kopf

Das Programm verspricht abwechslungsreiche Aktionen

Von Uwe Bolten

Wenn man einschlägigen Internetseiten Glauben schenken darf, wird das Wetter am Sonntag, 21. Juli, in Untermeitingen ein Traum. Leichter Wind, kein Regen und Tageshöchsttemperaturen um 27 Grad. „Dies sind die besten Voraussetzungen für unser diesjähriges Bürgerfest“, sagte Alexandra Kalsdorf vom Organisations-Team der Gemeindeverwaltung.

Nachdem der Festgottesdienst um 10 Uhr auf dem Rathausplatz die Festivitäten einläutet, erfolgt gegen 11 Uhr die offizielle Eröffnung durch die „Gießenburg-Böllerschützen“. Anschließend wird die Musikkapelle Untermeitingen über die Mittagszeit zur Unterhaltung aufspielen, der traditionelle Handwerkermarkt wird an der Schulstraße öffnen; Ab 13.30 Uhr ist die Cafeteria und der Bücherflohmarkt im Haus Imhof geöffnet.

Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm lädt alle Altersgruppen zum Mitmachen ein. Unter anderem werden Hüpfburg, Pool-Ball, Kicker, Tischtennis und eine Schminkstation aufgebaut, die Feuerwehr Untermeitingen präsentiert einen Action-Parcours, der um Vorführungen erweitert wird. Ein Kinderflohmarkt von 14 bis 17 Uhr gibt die Möglichkeit, sich von nicht mehr benötigtem Spielzeug, Bücher oder sonstigen Kinderzimmerfunden zu trennen.

An zahlreichen Ständen und im separaten Weinzelt, das heuer erstmals vom Theaterverein Laetitia betrieben wird, wird für jeden etwas im Angebot an Speisen und Getränken zu finden sein. Im Laufe des Nachmittags startet auf der Bühne und der Tanzfläche, gleich neben dem Festzelt, ein großes Showprogramm, das bis in die Nacht Unterhaltung bietet.

