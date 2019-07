06:30 Uhr

Untermeitinger Ärztezentrum wird zum Pflegestützpunkt

Der Untermeitinger Pflegedienst Kerner ist ins Ärztehaus eingezogen. Er versorgt Alte und Kranke im Lechfeld - und hat schon Pläne für das Nachbargebäude.

Von Daniel Weber

Stück für Stück füllt sich das Ärztezentrum: Seit Kurzem ist auch der Untermeitinger Pflegedienst Kerner eingezogen. Er versorgt vom Ärztezentrum aus mit 57 Mitarbeitern seine rund 300 Kunden, die größtenteils im Lechfeld und in Schwabmünchen wohnen.

Die Pfleger bringen kranken Menschen Medikamente, geben Injektionen, wechseln Verbände. Körperlich eingeschränkte Kunden bringen sie ins Bad, waschen sie und bereiten ihnen das Frühstück zu. Manchmal betreuen sie Menschen auch bei einem Spaziergang oder einem Ausflug zur Eisdiele. Der Pflegedienst übernimmt Aufgaben von langfristiger Versorgung alter oder chronisch kranker Menschen bis hin zur Kurzzeitpflege, wenn Angehörige für ein paar Tage in den Urlaub fahren wollen.

Für Notfälle ist der Pflegedienst rund um die Uhr erreichbar

In zwei Schichten rücken ihre Kollegen aus, erklärt Maria Schorer, eine der drei Pflegedienstleiterinnen. Gegen 5.45 Uhr packen die ersten ihre Utensilien in die 15 Firmenwagen und beginnen ihre Tour von Kunde zu Kunde. Am Nachmittag übernimmt dann die Spätschicht, bis 22 Uhr sind die Fahrzeuge des Pflegedienstes unterwegs. Für Notfälle ist auch nachts immer jemand erreichbar. Die meisten Mitarbeiter seien 450-Euro-Kräfte, die einen Vollzeitjob in einem Krankenhaus oder Altenheim haben, sagt Schorer.

Obwohl die Pflege bei den Kunden zu Hause oder in Einrichtungen für betreutes Wohnen stattfindet, braucht der Pflegedienst auch eigene Räumlichkeiten. Und die wurden in der Niederlassung in der Untermeitinger Fuggerstraße mit nur zwei kleinen Räumen über die Jahre immer knapper. Mit dem Umzug ins Ärztezentrum ist das nun Vergangenheit. „Wir haben uns eine ganze Ecke vergrößert“, sagt Pflegedienstleiterin Grit Hunscheid. Im Ärztezentrum gebe es genügend Räume für diskrete Kundengespräche, Teamsitzungen, Medikamente und Büroarbeit.

Nebenan soll eine Tagespflege-Einrichtung für 18 Personen entstehen

Und der Pflegedienst wird sich bald noch weiter vergrößern: Sobald das Gebäude nebenan fertiggebaut ist, wird dort eine Tagespflege-Einrichtung für 18 Kunden entstehen. Außerdem sollen im Frühjahr zwei Wohngemeinschaften für insgesamt elf Personen in dem benachbarten Neubau eröffnen. Eine bessere Lage für Tagespflege und WG gebe es nicht: Wären die Einrichtungen im selben Gebäude wie der Pflegedienst, gelte das laut Gesetz nicht mehr als ambulante Pflege. Noch näher als im Gebäude nebenan geht also nicht.

Der Umzug ins Ärztezentrum war für das Team kein großer Aufwand – die Bonitas Holding, zu der der Pflegedienst Kerner gehört, kümmerte sich um beinahe alles. „Wir haben nur die Farben ausgesucht“, berichtet Schorer. Am Montag vor zwei Wochen seien dann ein Lastwagen und mehrere Sprinter vorgefahren, voll beladen mit der neuen Einrichtung. Zwei Tage später hätten die Mitarbeiter ihre Schicht am alten Standort begonnen und am Ärztezentrum beendet, der Betrieb sei ganz normal weitergelaufen. Nur die Schließanlage mache noch Probleme, sagt Schorer: Sie weigere sich, die Chips der elektronischen Schlüssel anzunehmen. Auch die Klingel sei noch nicht installiert. Doch diese Ärgernisse werden sich in den nächsten Tagen verschwunden sein. Der Pflegedienst Kerner hingegen wird erst einmal bleiben: Der Mietvertrag läuft bis ins Jahr 2033.

