Urban Sketching: Sie ziehen mit dem Skizzenbuch durch Königsbrunn

Plus In Königsbrunn trifft sich eine Gruppe von Künstlern zum „Urban Sketching“. Was hinter dem Trend steckt und was die Straßenbahn damit zu tun hat.

Von Sabine Hämmer

Zum dritten Mal haben sich Hobbymaler in Königsbrunn getroffen, um Szenen der Stadt einzufangen. Für ihre Zeichnungen zogen sie durch die Straßen und skizzierten spontan Plätze, Gebäude oder Alltagssituationen. Bekannt ist der Trend unter dem englischen Namen „Urban Sketching“.

„Dabei handelt es sich um eine globale Kunstbewegung, die sich vor einigen Jahren formiert hat“, erklärt Klaus-Peter Glaser, Ehrenvorsitzender des Königsbrunner Künstlerkreises. Die Mitglieder bilden Orte und Szenen ab, die ihnen in ihrem Alltag oder auf Reisen begegnen.

Diese Szenen werden zunächst skizziert – daher der englische Begriff „Sketching“ – und anschließend häufig auch koloriert. „Gezeichnet werden in erster Linie, wie der Name schon sagt, Stadtszenen“, erklärt Glaser, der die Treffen in Königsbrunn initiierte. Die Motive sollen dabei möglichst rasch zu Papier gebracht werden.

Urban Sketching: Kunstprogramm ist in Könisgbrunn kostenlos

Die Gruppe, die sich am Rand der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn um Klaus-Peter Glaser versammelt, ist bestens ausgerüstet. Die meisten haben sich zum bequemen Sitzen einen Falthocker mitgebracht. Alle halten ihren Skizzenblock, Stifte und Aquarellfarben bereit. Neben zwei 15-jährigen Schülerinnen, die sich über das kostenlose und fachlich angeleitete Kunstprogramm freuen, ist nahezu jede Altersgruppe vertreten.

Die Künstler platzierten sich in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, um die gegenüberliegenden Gebäude zu zeichnen und zu aquarellieren. Bild: Isolde Glaser

Glaser schlägt vor, das verspielte Bauwerk, die Fassade des Café Müller, zu skizzieren. „Dieser Baustil wurde vom spanischen Künstler Antoni Gaudí entworfen. Er errichtete seine Bauwerke – viele davon in Barcelona – in der Formsprache des Modernisme, der katalanischen Spielart des Jugendstils“, erklärt Glaser der Gruppe.

Unter Anleitung lernen Hobbykünstler, spontan Szenen einzufangen

Dann ist es an den Hobbykünstlern, die geschwungenen Formen des Café Müller in ihren Skizzenblock zu zeichnen. Nicht jeder der Teilnehmer weiß, welche Linie sich am besten für den Anfang eignet. Doch Glaser gibt Tipps. Als langjähriges Mitglied des Königsbrunner Künstlerkreises hat er selbst schon zahlreiche Ausstellungen ausgerichtet. Seit vielen Jahren leitet er auch die Jugendgruppe in Manga-Malerei. .

So erfährt Claudia Fiehl, die durch den Aufruf in unserer Zeitung auf die Aktion aufmerksam wurde, dass sie mit dem Zeichnen lieber in der Bildmitte beginnen sollte. „Um bestimmte Bauteile hervorzuheben ist es gar nicht nötig, die komplette Zeichnung zu kolorieren“, erklärt Glaser.

Nach anderthalb Stunden können sich die Teilnehmer über schöne Bilder freuen. „Es kommt nicht auf Perfektion, dafür auf die eigene, individuelle Sichtweise an“, lobt Glaser seine Malgruppe. Spaß gemacht hat es offensichtlich allen.

Grund genug für Glaser, gemeinsam mit seiner Frau Isolde einen weiteren gemütlichen Platz zum Skizzieren mit lohnenswerten Motiven auszusuchen. „Falls das Wetter im September mitspielt, können wir noch einmal aktiv werden. Da käme auch die derzeitige Baustelle für die Straßenbahn in Frage.“

