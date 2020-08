vor 19 Min.

Urlaub vor der Haustüre

Vier Tage in den Westlichen Wäldern

Unter dem Motto „Urlaub in den Westlichen Wäldern“ können Interessierte vier Tage lang in die Stille der Natur eintauchen. Kombiniert wird das Naturerlebnis mit Meditation, Yoga oder Entspannungsübungen. Das meditative Wandern führt zunächst ab Bonstetten über Reutern nach Altenmünster zum Maria-Ward-Haus. Am zweiten Tag geht es über Violau nach Glöttweng zur Unterkunft im Gasthof Adler. Der dritte Tag führt nach Zusmarshausen-Gabelbach zur Unterkunft Bett’n Glück. Am letzten Tag geht es wieder zurück nach Bonstetten. Die Tagesetappen liegen zwischen zwölf und 16 Kilometern.

Nähere Informationen und eine genaue Tourenbeschreibung der Veranstaltung von Real West gibt es bei der Anmeldung bei Elisabeth Bschorr unter der Nummer 0176/83223204 oder per Mail an info@praxis-soleo.de. Die Kosten betragen 319 Euro. (SZ)

