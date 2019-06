17:44 Uhr

Urnenstelen und Friedwald statt Erdgräbern

Der städtische Friedhof in Königsbrunn soll fit für die Zukunft gemacht werden. Bei einer Bürgersprechstunde präsentieren Experten Gestaltungsideen.

Von Marion Kehlenbach

Das Thema war traurig, trotzdem wurde auch gelacht und anerkennend geklatscht. Nur als ein Vater erzählte, wie es ihm erging, als er sein Kind beerdigen musste, war es absolut still im Infopavillon 955. Die Stadt hatte zu einem Informationsabend zum Thema Friedhof Königsbrunn 2050 eingeladen und der Saal war mit rund 120 Besuchern restlos gefüllt. Referenten waren der Friedhofsexperte Tobias Weiher und Landschaftsarchitekt Wolfgang Ritz.

Thematisiert wurde ein zukünftiges Friedhofskonzept für den Städtischen Friedhof in Königsbrunn. Es gebe einen Wandel in der Bestattungskultur, weg von den Erdbestattungen hin zu Urnenbestattungen, sagte Bürgermeister Franz Feigl. In den vergangenen Jahren lag der Anteil der Urnenbeisetzungen in Königsbrunn bei 70 Prozent. Das verändere nicht nur die Bestattungskultur, sondern habe auch Auswirkungen auf die Kostenverteilung. So werden Urnenbeisetzungen wohl teurer, Erd-Sarg-Bestattungen hingegen billiger werden.

Beliebtheit der Urnenstelen und anonymen Gräbern rührt auch von Kosten her

Das sei gerechter, sagte Weiher, denn die Hinterbliebenen von Erdgräbern hätten einen deutlich höheren Pflegeaufwand und trügen mehrheitlich zum positiven Erscheinungsbild des Friedhofes bei. Dabei seien die Gebühren in Königsbrunn insgesamt noch so günstig, dass Menschen von außerhalb sich des Geldes wegen hier begraben lassen, war von Weiher zu erfahren. Die Beliebtheit von Urnenstelen oder gar anonymen Beerdigungen sah der Friedhofsexperte nicht nur im geringeren Pflegeaufwand, sondern auch in den Kosten. Wenn aber die Bestattungsform vom Geldbeutel abhänge, laufe in der Gesellschaft etwas schief, sagte Weiher und erhielt für diese Aussage viel Applaus.

In der neuen Friedhofssatzung, die am Dienstag, 2. Juli, im Stadtrat beschlossen werden soll, geht es aber nicht nur um die Gebühren. Zukünftig sollen Hinterbliebene auch den Familienhund mit ans Grab nehmen können. Bisher waren Hunde im Friedhof nicht erwünscht. Auch Fahrräder sollen erlaubt werden – so müssen Friedhofsbesucher ihre Werkzeuge, Pflanzen und ähnliches nicht mehr zur Grabstelle schleppen. Allerdings stehen jetzt schon für den Transport innerhalb des Friedhofes Ziehkarren zum Ausleihen bereit. Die Ruhezeiten für Erd-Sarg-Gräber sollen von bisher 20 Jahre auf 15 Jahre verkürzt werden. Eine Bodenanalyse habe gezeigt, dass das möglich sei. Weiher regte zudem an, dass zukünftig auch Samstagsbestattungen erlaubt werden. Das wäre für Familien, die von weiter anreisen müssen, wichtig.

Das Konzept enthält zudem neue Bestattungsmöglichkeiten. So soll ein Grabfeld für muslimische Bestattungen ausgewiesen werden und eins für Sternenkinder, also für Kinder, die mit weniger als 500 Gramm Körpergewicht tot zur Welt kommen. In der Aussegnungshalle könnte ein sogenanntes Kolumbarium gebaut werden, ein Innenraum mit Urnenwänden. Und noch in diesem Jahr soll im westlichen Teil der Kleingartenanlage ein kleiner Friedwald für Naturbestattungen geschaffen werden. Der noch bestehende Teil der Kleingartenanlage bleibt wohl erhalten, sagte Bürgermeister Feigl zur Freude der anwesenden Kleingärtner.

Zaun und Asphalt hinter dem Eingang sollen verschwinden

Wie das Konzept umgesetzt werden kann und welche Verbesserungsmöglichkeiten es noch gibt, erfuhren die Besucher von Landschaftsarchitekt Ritz. Er nahm ganz praktische Dinge ins Visier, beispielsweise Müllkörbe, Parkbänke, Gehwege und Wasserbrunnen. Mit wenigen Änderungen könne die Aufenthaltsqualität des Friedhofs als Rückzugsort verbessert werden. Bänke mit Rückenlehnen in Grabnähe seien beispielsweise wichtig, um sich auch mal „gehen zu lassen“. Was Ritz aktuell stört, seien der Zaun hinter dem Eingang und der viele Asphalt. Mit Inbetriebnahme des Friedwaldes soll der Zaun verschwinden, die Besucher geradeaus den Feldweg hinaufgehen können und um die Bäume soll es mehr grünen Rasen geben.

In der abschließenden Diskussionsrunde erfuhren die Experten, wo die Bürger der Schuh drückt. Eine Besucherin fragte, wann die neuen Urnenstelen endlich frei gegeben werden. Ihr Vater sei im März gestorben und die Familie warte immer noch auf die Beisetzung. Wenn die Satzung im Juli durch den Rat geht, können die neuen Stelen bald genutzt werden, sagte Weiher. Eine andere Besucherin empörte sich über Trauernde, die bei Urnenbeisetzungen im Bereich der Wiesengräber auf den ebenerdigen Grabplatten anderer Verstorbener „herumstehen“.

Neue Wiesengräberfelder würden so angelegt werden, dass Grabreihen und begehbare Flächen mehr Raum hätten, lautete die Antwort. Eine Broschüre mit allen Möglichkeiten und Vorschriften, die sich aus der neuen Friedhofssatzung ergeben, werde umgehend nach dem Beschluss erstellt und sei dann für alle Bürger erhältlich, versprach Weiher.

