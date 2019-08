19:48 Uhr

Ursula Off-Melcher verabschiedet sich

Die Königsbrunner Kulturbüroleiterin gibt zum Jahreswechsel ihren Posten ab. Worauf sie besonders stolz ist und was sie im Jahr 2020 vorhat.

Von Adrian Bauer

Eine große Überraschung gibt es in der Königsbrunner Stadtverwaltung: Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher hat gekündigt und gibt zum Jahreswechsel ihre Stelle ab. Am Dienstagmorgen hat sie das offizielle Kündigungsschreiben beim Bürgermeister eingereicht und danach ihre Mitarbeiter informiert. Den Gedanken ans Aufhören hat sie schon einige Monate abgewägt, sagt Off-Melcher: „Ich gehe weder woanders hin, noch ziehe ich weg. Ich hatte einfach den Eindruck, dass ich die Königsbrunner Kulturarbeit in den bestehenden strukturellen Gegebenheiten nicht mehr weiterentwickeln kann.“ Bevor man immer so weitermache, wie gewohnt, sei es besser, einen Perspektivwechsel vorzunehmen.

In ihren sieben Jahren in der verantwortlichen Position ist sie stolz auf viele Dinge: den Kinosommer, den sie bereits im ersten Jahr auf die Beine stellen konnte. Die Reihe Königsbrunner Campus, die sie seit ihrem zweiten Jahr in Kooperation mit der Universität Augsburg organisiert hat. Einen längeren Atem brauchte es, die Museen der Stadt mehr in den Fokus zu rücken. Lange wurde beispielsweise über die Schaffung und Ausgestaltung einer Stelle für die Inventarisierung des Lechfeldmuseums diskutiert, ehe sie im vergangenen Herbst realisiert wurde. „Ich kann sagen, dass ich alles geschafft habe, was ich mir vor dem Antritt der Stelle vorgenommen habe“, sagte Off-Melcher. Stolz ist sie auch auf ihre Mitarbeiter und Partner in der Stadt: „Ich wurde von meinem Team im Kulturbüro vom ersten Tag an großartig unterstützt.“ Sie habe die Arbeit mit ihrer Mannschaft im Büro, den Mitarbeitern in der Bücherei und den Museen und Netzwerkpartnern wie Stadtarchivarin Susanne Lorenz immer im höchsten Maße geschätzt.

Kündigung überrascht Königsbrunns Bürgermeister

Mit ihrem Schritt hat Off-Melcher ihren Chef, Bürgermeister Franz Feigl, überrascht: „Das ist hammerhart.“ Die Kulturbüroleiterin habe die Kulturarbeit in der Stadt geprägt, große Führungsqualitäten gezeigt und sich viele Dinge im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet. „Kultur polarisiert auch. Bei neuen Angeboten muss man vorher viel Überzeugungsarbeit leisten. Wenn es dann gelingt, sind alle glücklich“, sagte Feigl. Die Kündigung sei ein herber Verlust.

Die Suche nach einem Nachfolger soll jetzt vorbereitet werden und im September beginnen, sagte Feigl. Er und Ursula Off-Melcher wünschen sich, dass die neue Leitung noch in diesem Jahr anfangen kann: „Dann kann ich die Person noch in Ruhe einarbeiten.“ Das Kulturjahr 2020 sei komplett geplant, bis hin zur Gestaltung der Plakate fürs Dreikönigskonzert und der Referentenliste für die Campus-Reihe. Der oder die Neue könne aber selbst entscheiden, welche Veranstaltungen wie fortgeführt werden. Sie wolle auf keinen Fall ständig bei ihrem Nachfolger auf der Matte stehen.

Vielleicht geht Ursula Off-Melcher nun ihre unterbrochene Doktorarbeit an

Was sie ab dem neuen Jahr mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen will, hat Ursula Off-Melcher noch nicht entschieden. Ihre Töchter hätten die Nachricht erfreut aufgenommen: „Die eine sagte: Erreichen wir Dich dann jetzt öfter, die andere fragte, ob ich nun meine Doktorarbeit fertig schreiben würde“, sagt Off-Melcher. Diese Möglichkeit hat sie schon in Betracht gezogen. Sie beschäftigte sich mit dem Status und der Einschätzung von Müttern zwischen der Weimarer Republik und der heutigen Zeit. Für die Stelle im Königsbrunner Kulturbüro ließ sie die Forschungsarbeit ruhen. „Meine Doktormutter ist noch am Lehrstuhl. Ich werde mich erkundigen, ob ich noch im Doktorandenverzeichnis stehe.“ Doch erst einmal gehört ihre Aufmerksamkeit ganz dem Kulturbüro. Ihren Mitarbeitern und den nahen Partnern hat sie die Nachricht von ihrer Kündigung selbst überbracht. Jetzt solle alles im Normalbetrieb weitergehen und die Monate bis zu ihrem Abschied professionell über die Bühne gebracht werden, sagt Off-Melcher: „Ich denke, dann kann ich alles rund, abgeschlossen und geklärt übergeben.“ Bürgermeister Feigl kündigte an, dass man sich zum Abschied eine Überraschung für die Kulturbüroleiterin überlegen werde.

