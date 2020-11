vor 16 Min.

Vandalismus-Serie in Bobingen reißt nicht ab

Plus Zuletzt brannten wieder Mülltonnen in Bobingen. Der Vandalismus nimmt kein Ende. Sind es Mutproben? Das sagen Polizei und Streetworker.

Von Elmar Knöchel

Dass das Thema Vandalismus in Bobingen einmal zum Gesprächsthema Nummer eins werden würde, hätte vor einigen Monaten wohl niemand geglaubt. Nachdem anfänglich vor allem im Bereich der Krumbacher Straße immer wieder Verteilerkästen beschädigt worden waren, haben sich die Schadensbilder nun verändert. Es gab einen in Brand gesetzten Altkleidercontainer beim Schwimmbad, fast schon im Wochentakt massive Sachbeschädigungen im Singoldpark, Brandstiftungen und beschädigte Mülleimer im Umfeld.

Trauriger Höhepunkt des Vandalismus in Bobingen

Vorläufiger Höhepunkt: Ein abgefackeltes Insektenhotel. In der Folge erhöhte die Polizeiinspektion Bobingen die Kontrollen im und um den Singoldpark.

Die Sachbeschädigungen haben sich verlagert. Jüngst traf es die Bobinger Siedlung. Im Bereich zwischen Straßberger Straße, Wacholder-, Sanddorn- und Winterstraße wurden Hauswände und Autos beschmiert und Sitzbänke stark beschädigt oder zerstört.

War es vorher meist öffentliches Eigentum, hat es diesmal vermehrt auch Privateigentum getroffen. Bobingens Polizeichef, Artur Dachs, sagt: „Sachbeschädigung ist ein Bereich, in dem es null Toleranz gibt. Sowohl bei öffentlichem als auch privatem Eigentum ist das ganz einfach eine Straftat.“

Was sind die Motive für Vandalismus in Bobingen?

Den Täterkreis könne man erfahrungsgemäß eingrenzen, da solche Taten zu den sogenannten jugendtypischen Straftaten gezählt würden. Man gehe also von eher männlichen, heranwachsenden Tätern aus. Es seien oft Mutproben oder Imponiergehabe. Oder einfach nur Ausdruck von Langeweile und/oder Frustration.

Was im Einzelfall der Beweggrund sei, könne nur schwer eingeschätzt werden, so Polizeichef Dachs. Natürlich könne man im Moment nicht ausschließen, dass sich nun auch „Trittbrettfahrer“ an den Aktionen beteiligten. Man gehe im Moment von mindestens zwei Tätern aus. Wie viele tatsächlich dahintersteckten, bliebe erst einmal unklar.

Bobingen: Offener Brief der Stadt gegen Vandalismus

Auch bei der Stadt Bobingen ist man alarmiert. In einem offenen Brief wurde der Vandalismus verurteilt und klargestellt, dass diese Zerstörungen keine Bagatelldelikte seien. Gleichzeitig wurde eine Belohnung für sachdienliche Hinweise von 1000 Euro ausgelobt. Das Perfide an der Lage: Mehr und mehr könnten Jugendliche unter Generalverdacht gestellt werden. Das wollen sowohl Polizei als auch Bürgermeister unbedingt verhindern. Denn, so steht es im Brief der Bürgermeister, „wir dulden keine Angriffe auf das Eigentum der Bürger und lassen nicht zu, dass unsere gesamte Bobinger Jugend durch das Missverhalten Einzelner unter Generalverdacht gestellt wird“.

Der Bobinger Streetworker, Tim Hofmann, vermutet ebenfalls, dass die Täter wohl eher im Kreis der Heranwachsenden zu suchen seien. Allerdings, so stellt er klar, gebe es aus seiner Sicht in Bobingen keinerlei Tendenzen, die darauf hindeuten würden, dass sich eine Gruppe von besonders aggressiven Jugendlichen gebildet hätte. Eher das Gegenteil sei der Fall. Bei seinen vielen Kontakten, die er zu jungen Menschen im Stadtgebiet habe, würde die überwiegende Mehrheit ihr Unverständnis zeigen. „Kopfschütteln. Das ist die häufigste Reaktion, wenn ich nach möglichen Beweggründen frage“, so der Streetworker.

Vandalismus in Bobingen: Imponiergehabe oder Langweile?

Er ist seit zwei Jahren als Streetworker in Bobingen unterwegs. Er ist vom Ausmaß der Zerstörungswut überrascht. Zusätzlich zu den üblichen Erklärungsversuchen wie Kraftmeierei, Imponiergehabe oder Langeweile könne er sich noch einen weiteren Grund vorstellen: „Was man mag, das macht man nicht kaputt“, so Tim Hofmann. Er meint, dass so ein Problem auch entstehen könne, wenn junge Menschen sich in ihrem Umfeld nicht „angekommen“ fühlen. So könne man langfristig dem Problem nur dadurch begegnen, dass man ein Umfeld schafft, in dem sich auch junge Menschen gut aufgehoben fühlen. Kurzfristig gesehen allerdings ist weiterhin erst einmal die Polizei gefordert.

Polizeichef Artur Dachs verweist auf eine Aufklärungsquote von über 60 Prozent aller Straftaten. Wobei Vandalismusdelikte schwerer aufzuklären seien. Streifenbesatzungen bräuchten immer etwas Glück, um die Täter auf frischer Tat zu erwischen. Es gibt auch eine Sicherheitswacht für Königsbrunn und Bobingen. Aber sieben Mitarbeiter seien bei Weitem nicht genug, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, so Dachs. Weitere Freiwillige würden zwar gesucht, seien aber nicht leicht zu finden. Denn die Mitarbeit in der Sicherheitswacht ist ehrenamtlich. Es werde nur eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde gezahlt. Da bräuchte es dann schon einiges an Enthusiasmus, um sich auf diese Weise für die Allgemeinheit einzusetzen, erklärt Dachs.

Er setzt jetzt auf die Mithilfe und Aufmerksamkeit der Bürger. „Das beste Mittel, solche Straftaten zu verhindern, ist immer noch ein aufmerksamer Nachbar“, sagt der Polizeichef. Allerdings hätten sich im Moment noch sehr wenige Zeugen gemeldet. Er vermutet, dass sich Bürger, die etwas gesehen oder gehört hätten, scheuten, die Polizei zu informieren. Dachs ruft daher eindringlich dazu auf, dass jeder, der etwas Verdächtiges bemerkt oder bemerkt hat, die Polizei informieren sollte. Zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Denn nur so könne die Serie gestoppt werden.

