Vandalismus: Unbekannte beschmieren Bushaltestelle in Königsbrunn

In Königsbrunn haben Unbekannte eine Bushaltestelle mit Graffitis beschmiert. Auch auf dem Skateplatz in Bobingen wurde randaliert.

Einen Schaden von rund 1500 Euro ist in der Nacht auf Sonntag am Eichenplatz in Königsbrunn entstanden: Dort wurde vermutlich durch Fußtritte Dekosäule sowie ein Stromkasten beschädigt. Außerdem wurde die Bushaltestelle und die Fahrbahn mit rotem Graffiti besprüht.

Unbekannte randalieren auf dem Skateplatz in Bobingen

Vermutlich im gleichen Zeitraum gab es auch auf dem Basketballplatz und der Skateranlage an der Krumbacher Straße in Bobingen Schänden durch blinde Zerstörungswut. Ein kleines Fußballtor wurde an einen Basketballkorb gehängt, Abfall großflächig verteilt und Glasflaschen zerschlagen.

Ein Blumentopf und eine Stromanschlusssäule wurden ebenfalls umgeworfen. Ob dabei ein Sachschaden entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln. (mcz)

