Vandalismus im Singoldpark: Bobingen setzt Belohnung von 1000 Euro aus

Zerstörungen am Spielplatz im Singoldpark in Bobingen. In diesem und weiteren Fällen sucht die Stadt den Täter.

Plus Rohe Gewalt in Form von Vandalismus ist bei der Bobinger Bürgerversammlung ein großes Thema. Die Stadt fragt sich: Wer ist der Täter?

Von Maximilian Czysz

Seit August häufen sich die Fälle von Vandalismus in Bobingen. Trauriger Höhepunkt war zuletzt ein angezündetes Insektenhotel im Singoldpark. Jetzt reagiert die Stadt: Sie lobt eine Belohnung von 1.000 Euro aus für den ersten Hinweis, der zum Täter führt. Die bislang entstandenen Schäden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Die Vertreter der Stadt Bobingen sind nach eigener Mitteilung erschrocken über das Ausmaß der Gewalt und Aggressivität. Mutwillige Zerstörungswut werde in der Stadt nicht geduldet. Laut Polizei hätten die jüngsten Fälle eine neue Qualität erreicht.

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte das Insektenhotel im Singoldpark und eine Mülltonne im Willi-Ohlendorf-Weg angezündet. In der Woche vorher wurden Bänke aus der Verankerung gerissen und in den Weiher geworfen. Die Scheiben einer Bushaltestelle wurden eingeschlagen und die öffentliche Herrentoilette im Rathaus beschädigt.

Die Bobinger sind fassungslos und wütend

Vandalismus ist nicht nur bei der Polizei und im Rathaus ein Thema. Die rohe Gewalt kommt jetzt auch auf die Agenda der Bürgerversammlung am Mittwoch, 28. Oktober, ab 19 Uhr in der Singoldhalle. Diskutiert wird schon im Internet.

Die Kommentare gehen von Wut und Trauer bis hin zu Fassungslosigkeit. Eine Leserin schreibt zum Beitrag über das angezündete Insektenhotel: „Ich frage mich, wie es sich lebt ohne Gewissen. Es ist einfach nur noch traurig, was in dieser Welt passiert. Es ist nichts mehr sicher vor Gewalt und Zerstörung.“ Raimund Hach postet: „Diesem Vandalismus und der Sinnlosigkeit muss dringend Einhalt geboten werden. Was ist eigentlich mit der Achtung von fremdem und allgemeinem Eigentum geworden?“

Die Stadt Bobingen hofft auf Hinweise, die zum Täter führen. Zeugen können sich direkt an die Polizei Bobingen unter Tel. 08234/9606-0 oder die Stadt Bobingen unter der Nummer 08234/8002-15 wenden.

