Vandalismus in Bobingen: Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Randalierer

Die Polizei hat vier Jugendliche ermittelt, die in Bobingen randaliert haben sollen. Ob es einen Zusammenhang mit der Vandalismus-Serie gibt, ist unklar.

Von Norbert Staub

Laute Geräusche hörte eine Polizeistreife am vergangenen Samstag gegen 22.20 Uhr im Singoldpark nahe der Minigolfanlage. Die Beamten entdeckten laut Polizeibericht vier Jugendliche, in in Richtung Krumbacher Straße unterwegs waren. Einer hatte einen Rechen dabei, den er noch vor der Kontrolle in die Singold warf.

Mülleimer in Bobingen demoliert

Die Polizisten suchten die Umgebung ab und entdeckten einen Mülleimer, der vermutlich durch Tritte demoliert worden war. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren stritten zwar ab, dass sie für die Sachbeschädigung verantwortlich seien, allerdings waren sonst niemand im Park zu sehen. Unklar ist, woher der Rechen stammt, sodass auch wegen eines möglichen Diebstahls ermittelt wird. Außerdem werden die Jugendlichen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Zusammenhang mit Vandalismus-Serie in Bobingen?

Besteht ein Zusammenhang mit der Vandalismus-Serie in Bobingen? Dazu wollte sich die Polizei nicht äußern und verwies auf laufende Ermittlungen. Seit September gab es in Bobingen immer wieder Meldungen über zerstörte Bänke, zerschlagene Scheiben, demolierte Toiletten oder gar ein angezündetes Insektenhotel und Papiertonnen. Der Schaden hatte sich auf über 10.000 Euro summiert.

