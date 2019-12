Vater schickt Nacktbild der Tochter ans Radio

Plus Die Vierjährige sitzt in der Badewanne, als der 62-Jährige mehrere Aufnahmen von ihr macht. Warum der Angeklagte die Bilder versendet.

Das vierjährige Mädchen sitzt zu Hause nackt in der Badewanne. Ihr 62-jähriger Vater macht derweil mehrere Fotos von ihr. Eines schickt der Mann dann an einen Radiosender mit den Worten: „Du stehst doch bestimmt auf nackte Frauen.“ Dafür musste sich der dreifache Familienvater wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Verbreitung kinderpornografischer Schriften jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte erschien im Anzug, zeigte sich während der Verhandlung nervös – und ärgerte sich angeblich über sein eigenes Verhalten an jenem Tag: „Ich hatte eine Minute lang einen Gehirnaussetzer. Das war hummeldumm“, sagte der 62-Jährige aus dem Landkreis immer wieder. Die Aufnahme im Bad habe er ohne irgendwelche Hintergedanken gemacht. Auf dem Handy sei eine Reihe von Aufnahmen zu sehen, wie die Tochter badet.

Angeklagter fühlt sich von Radiomoderator bloßgestellt

Ein Kriminalpolizist sagte vor Gericht aus, dass diese Bilder seiner Erfahrung nach nicht auf einen sexuell motivierten Hintergrund schließen lassen. Es handle sich um „keine Posingfotos“ oder Ähnliches. Die beiden älteren Kinder, die während der Aufnahmen ebenfalls vor Ort waren, schilderten den Vater als familiär und umsorgend. Der Angeklagte erklärte vor Gericht, warum er das Nacktfoto seiner Tochter an einen Radiosender verschickt hatte. Demnach sei er von einem der Moderatoren vor längerer Zeit einmal massiv bloßgestellt worden. Es ging um einen Vorfall in der Jugendzeit des Angeklagten – damals habe er den Briefkasten seines Lehrers in die Luft gesprengt. Und diese Geschichte wurde von dem Radiosender mehrfach aufgegriffen – mit vollem Namen, wie der Angeklagte berichtete. Seitdem stehe er im Clinch mit dem Moderator. „Ich wollte ihn nur verarschen und ärgern“, sagte der 62-Jährige. Deshalb habe er das Nacktfoto an die WhatsApp-Nummer des Radiosenders geschickt.

Familienvater ist seit vielen Jahren Alkoholiker

Dieser Aussetzer sei nicht zu entschuldigen, sagte der Angeklagte vor Gericht. Vermutlich habe er an dem Tag Alkohol getrunken, mal wieder. Der Mann ist seit vielen Jahren Alkoholiker, zwei Flaschen Wein trinkt er täglich. Er befindet sich deswegen in Behandlung. Abhängig wurde der ehemals erfolgreiche Geschäftsmann nach seiner Entlassung. „Ich dachte, mir kann keiner etwas. Ich war so erfolgreich und habe sehr gut verdient“, sagte der Angeklagte. Doch es kam anders: Er fand keinen Job mehr – wegen seines Alters und weil er für viele Stellen überqualifiziert sei. Inzwischen hat er Schulden im fünfstelligen Bereich und lebt von einigen hundert Euro im Monat.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine siebenmonatige Bewährungsstrafe. Richter Dominik Wagner verurteilte den nicht vorbestraften Familienvater wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. Der Mann habe begriffen, was er falsch gemacht habe. Zudem handle es sich seiner Meinung nach um ein Augenblicksversagen. Das Urteil ist rechtskräftig.