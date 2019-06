vor 38 Min.

VdK Graben hat nach zwei Jahren einen Vorsitzenden

Mit der Neuwahl des Vorstands beim Ortsverband Graben soll das Informationsangebot deutlich erweitert werden. Welche Aktionen geplant sind.

Von Uwe Bolten

Konzentriert arbeiten sich die drei Vorstandsmitglieder des VdK-Ortsverbandes Graben-Lagerlechfeld durch die Akten. „Wir haben einiges zu tun, nachdem der Ortsverband seit zwei Jahren ohne Vorsitzenden bestand“, sagte Hermann Franze, der diese Aufgabe bei der Jahreshauptversammlung im Februar nach dem Mitgliedervotum übernahm. Zusammen mit Irene Gallus als Kassiererin und Uta Plasse als Beisitzerin will er den Dornröschenschlaf des Ortsverbandes beenden. Von den 187 Mitgliedern seien bei der Versammlung nur zwölf anwesend gewesen, da es Missverständnisse bei den Mitgliederlisten gegeben habe, berichtet er weiter. „Nun ist aber die Zeit gekommen, den Stellenwert des VdK in der Region wieder zu erhöhen“, fügte er selbstbewusst hinzu.

Da in der Region durch das Sozialraumprojekt „Wir daheim im Lechfeld“ sowie der Seniorenklub und der Ü-60 Initiative schon stark der freizeitorientierte Sektor abgedeckt sei, habe die neue Vorstandschaft andere Ziele definiert. „Wir wollen das Wissen über alltägliche Probleme und Herausforderungen deutlich mehr in den Mittelpunkt rücken“, legte Franze die Ziele dar.

Vorträge beim VDK in Graben sollen nicht nur Senioren erreichen

Dies soll hauptsächlich durch Informationsveranstaltungen und Vorträge mit kompetenten Referenten realisiert werden. „Uns schweben Themen wie Umgang mit Pflegeleistungen, verbraucherorientierte Betrachtungen zum Umgang mit Geld oder Fallen und Stolpersteine beim Onlinehandel vor“, sagte der Vorsitzende, der mit den Themenbereichen nicht nur die Senioren erreichen möchte. „Einschränkungen oder Behinderungen machen vor keinem Alter halt“, sagt er.

Der erste Auftritt des neuen Vorstandes wird beim Bürgerfest am Wasserturm in der Lechfeldkaserne sein. „Wir planen einen Stand, an dem wir über den Verband und unsere geplanten Aktivitäten informieren wollen. Natürlich sind wir für Anregungen aus dem Kreis der Zielgruppe dankbar. Dafür muss man nicht Mitglied des Verbandes sein“, so Franze und fügt hinzu, dass seit Bestehen der neuen Vorstandschaft schon drei neue Mitglieder in der Gemeinschaft begrüßt werden konnten. Wer sich im Vorfeld über die Aktivitäten informieren möchte, findet im Internet unter https://www.vdk.de/ov-graben-lagerlechfeld/ die richtige Adresse.

