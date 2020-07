17:00 Uhr

Verein zeigt besondere Ausstellung: Kunst als Corona-Tagebuch

Die Mitglieder des Kunstvereins haben in den vergangenen Wochen mehrere Themen bearbeitet. Heraus gekommen ist ein Corona-Tagebuch.

Plus Ab jetzt geht gar nichts – ein Motto, das nicht für den Schwabmünchner Kunstverein gilt. Eine besondere Ausstellung in Pandemie-Zeiten wird gezeigt.

Von Nadine Kruppe

Ab jetzt geht gar nichts – ein Motto, das nicht für den Schwabmünchner Kunstverein gilt. Aufgrund der momentanen Situation mussten auch die Mitglieder des Vereins zu Hause bleiben, Treffen waren nicht mehr möglich, und die Kommunikation ging nur virtuell.

Wie schafft man da eine Gemeinsamkeit? Den Weg aus der Tristesse fand die Vorsitzende Kersten Thiele-Küchle. 13 Wochen gab sie Themen vor, die im weitesten Sinne mit der Pandemie zu tun hatten. Jede Woche schickte sie ein neues Thema an die Mitglieder. Dieses wurde mit Zeichnungen, Malereien, Fotografien, Drucken, Skulpturen und auch einer Komposition bearbeitet.

27 Künstler beteiligten sich an dem Projekt, manche nur mit wenigen Werken, doch viele mit einem oder mehreren Werken pro Thema. So wie Michael Küchle, der mit seinen mehr als 20 Foto-Pigmentdrucken die meisten Werke dazu beiträgt.

„Ich war sehr begeistert von den Themen. Meine Ideen für meine Fotografien entstanden aus Metaphern, aus meiner Stimmung oder auch durch externe Erlebnisse, die ich in meinen Bildern verarbeite“, so Küchle über seine Kunstwerke. „Ich finde es sehr interessant, wie jeder Künstler mit den Themen auf seine Weise umging. Teilweise ist es sehr lustig, es gibt aber auch sehr ernste Werke“, so Küchle weiter.

Die Ausstellung zeigt mehr als 200 Werke

Entstanden ist eine Ausstellung mit über 200 Werken. Sie dokumentieren in einem „Corona-Tagebuch“ die außergewöhnlichen vergangenen Wochen und Monate. Da jeder Künstler die Thematik anders interpretierte, entwickelte sich eine einzigartige Vernissage mit völlig verschieden bearbeiteten Schöpfungen.

Wie sehr die Kultur in Schwabmünchen fehlte, sah man bei der Eröffnung. Knapp 100 Kunstbegeisterte kamen zur Vernissage, lauschten der Musik von Karlheinz Hornung und Daniel Sascha und bestaunten und diskutierten die Werke.

Öffnungszeiten Die Ausstellung läuft noch bis zum 9. August und kann dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 11 bis 15 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr besucht werden.

