Vereine stellen sich den Schülern vor

Kreisjugendring organisiert einen Tag mit viel Information und Spaß

Von Hieronymus Schneider

Beim Projekttag des Kreisjugendrings Augsburg-Land an der Grund- und Mittelschule Großaitingen war der Schulleiter Stefan Bader schon nicht mehr dabei. Er hatte diesen Tag unter dem Motto „Schule Vereinigt“ noch mit dem Kreisjugendring organisiert.

Doch vor etwa zwei Wochen wurde Bader als Schulrat zum Staatlichen Schulamt abberufen. So begrüßte Hannelore Mader als stellvertretende Schulleiterin das Team des Kreisjugendrings und die Vertreter der 15 teilnehmenden Vereine und Gruppen.

Lena-Maria Frank vom Kreisjugendring hatte alle Großaitinger Vereine, die Jugendarbeit betreiben, zu diesem Projekttag gebeten. „Jugendarbeit findet ja nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit statt. Und da sind die Vereine gefragt“, sagte die Bildungs- und Kulturreferentin. Den Vereinen wird in der Schule eine Plattform geboten, ihre spezifischen Inhalte in Workshops, Mitmachaktionen, Infoständen oder Darbietungen vorzustellen. Ähnlich wie bei einem Tag der Vereine können die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Vereine kennenlernen und deren Angebote entdecken. Außerdem ist dieser Projekttag für die Vereine eine gute Gelegenheit zur Nachwuchswerbung.

Die sportlichen Ambitionen wurden vom FSV Großaitingen mit den Sparten Badminton, Kampfsport und Gymnastik sowie vom Tennisclub, den Singoldschützen mit einem Lichtgewehrstand und den Schachfreunden abgedeckt.

Valentin Scherer führte für den Musikverein und die Musikschule einen Trommelworkshop durch. Den handwerklichen Neigungen wurde vom Bund Naturschutz mit dem Bau von Nistkästen, sowie den Schnitz- und Krippenfreunden mit Holzarbeiten entsprochen. Nebenbei erfuhren die Schüler Wissenswertes über Amphibien- und Biotopschutz. Der Imkerverein informierte darüber, was für die Rettung der Bienen getan werden kann. Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege ließ sich mit dem Thema „Vom Getreide zum Brot“ besonders viel einfallen.

Vom Erraten der verschiedenen Getreidesorten als Pflanze, über das Mahlen der Körner nach alter Art mit Steinen und mit einer elektrischen Mühle bis zur Herstellung des Brotteigs und dem Ausbacken im Ofen konnte das wichtigste Grundnahrungsmittel mit allen Sinnen erfahren werden. Die Katholische Mädchenjugend stellte sich mit Bildern, Basteln und Gesellschaftsspielen vor, und der Kreisjugendring selbst hatte gleich vier Stationen aufgebaut.

Das Spielmobil, das auch bei Jugendfreizeiten oder im Ferienprogramm eingesetzt wird, hatte jede Menge von Spielgeräten an Bord. Beim Bodypainting wurden kreative Bilder auf die Haut gezaubert, und die kleineren Schüler tobten sich in der Hüpfburg aus. In einem Klassenzimmer wurde ein Workshop zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit unter dem Motto „Komm Erde retten“ abgehalten.

Die elf Grundschulklassen und die fünf Klassen der Mittelschule wechselten im 45-Minuten-Takt durch alle Stationen und versammelten sich am Ende zum gemeinsamen Abschluss in der großen Mehrzweckhalle. Dort bedankten sich die Schüler bei den Vereinen mit einem Trommelwirbel zum Mitklatschen und Stampfen, sowie dem Rap „Ram-Tam-Tam“ des Kreisjugendrings. „Das war mal ein cooler Schultag“, war aus vielen Schülermündern zu hören.

