20:45 Uhr

Vereine werben um Christophorus-Schüler

Königsbrunner gestalten einen Schultag an der Förderschule. Die Kinder erleben einen bunten Stundenplan mit Modellflug, Yoga und Football.

Von Veronika Lintner

Erste Stunde: Wasserwacht. Zweite Stunde: Modellflugverein. Dritte Stunde: Feuerwehr. Es war ein Stundenplan der anderen Art für die Schüler der Christophorusschule in Königsbrunn. Zwölf Vereine aus Königsbrunn und Umgebung gestalteten einen ganzen Schultag in und rund um die Förderschule. So werben sie um Nachwuchs.

„Schule vereinigt“ will eine Brücke schlagen zwischen Kindern, Familien und Vereinen. Seit 2012 wandert diese Aktion des Kreisjugendrings von Schule zu Schule und krempelt dort für einen Tag den Alltag um. „Die Schulen haben damals händeringend nach Partnern gesucht“, sagt Lena-Maria Frank vom KJR Augsburg. Es geht darum, Hürden abzubauen zwischen den Vereinen und den Förderschülern und ihren Familien. „Feuerwehr und Blasmusik statt Mathe, Deutsch und Englisch.“ Im Wechsel können die Schüler Verschiedenes ausprobieren. In jedem Klassenzimmer, in der Turnhalle und vor dem Gebäude. Ein paar schräge Töne von der Blasmusik, auch der Fischereiverein lässt Metallfische mit Magneten angeln. Der Modellflugverein hat einen Flieger mitgebracht: Am virtuellen Flugsimulator ist eine Bruchlandung kein Problem und auch einen kleinen Pilotentest dürfen die Schüler absolvieren.

Eigene Interpretationen statt richtig oder falsch

In einem Raum im zweiten Stock herrscht Stille. Auf Teppichen reihen sich Schüler um den Yoga-Lehrer. Der Verein Phoenix Königsbrunn präsentiert sich hier. Beim Yoga geht es darum, Fantasiewelten zu entwerfen und mit Bildern zu füllen. „Es geht weniger um falsch oder richtig, sondern um eine eigene Interpretation“, sagt Yoga-Meister Klaus Kaczkowski. Das bringe ein Erfolgserlebnis. Immer wieder habe sein Verein mit Förderschülern zusammengearbeitet. „Die bringen ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit“, sagt Klaus Kaczkowski. „Es kommt auf die richtige Lerngeschwindigkeit an. Dann kann jeder alles erreichen, was er braucht.“

Lisa Gölsdorf ist Fachkraft für Inklusion beim Kreisjugendring Augsburg. Sie sagt, es sei besonders wichtig, auch an Förderschulen die Werbetrommel für Vereine zu rühren – denn die Hürde sei hier relativ hoch. „Wir bemühen uns, diese Barrieren abzubauen, auch für Vereine“, sagt sie. „Und Familien wollen wir ermutigen, den Kindern diesen Freiraum zu ermöglichen.“ Sie hofft auf einen langfristigen Effekt: „Dieser Tag darf nicht mit der letzten Stunde vorbei und vergessen sein.“ Es gehe darum, die Kinder an die Hand zu nehmen und in die Vereine zu bringen.

In der Turnhalle sind die Königsbrunner Ants aktiv. Auch Svenja schnallt sich einen Helm auf und rennt mit voller Wucht gegen den Trainingsdummie, einen großen Sandsack. Svenja ist 13 und ein Beispiel für gelungene Integration. „Ich bin schon seit sechs Jahren beim Tanzen beim TSV Königsbrunn und bei der Wasserwacht.“ Anlauf nehmen. „Super motiviert, super interessiert“ – das sei sein Eindruck von den Schülern. Sascha Götz ist Trainer und Betreuer bei den Königsbrunner Ants. Seine Junioren hat er mitgebracht, die mit Tipps und Tricks helfen. Aufwärmen, Beweglichkeitsübungen und auch das Tackling. Also den Gegner mit Anlauf und Kraft umzuwerfen. „Egal ob schwarz oder weiß, ob groß und 100 Kilogramm oder klein und 50 Kilogramm – jeder kann seinen Beitrag leisten.“ Diese Sportart könne jeder machen.

