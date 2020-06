vor 5 Min.

Verflechtungen im Garten des Kunsthauses

Ausstellung zum Schäfer-Kunstpreis eröffnet am Freitag

Die jüngste Lockerung der Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise macht auch eine Ausstellung im Kunsthaus Schwabmünchen wieder möglich.

Die Ausstellung zum Schäfer-Kunstpreis wird am Freitag, 19. Juni, ab 19.30 Uhr im Garten des Kunsthauses eröffnet. Aus den zum Thema „Verflechtungen“ eingereichten 100 Werken aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet wurden von der Jury 63 Arbeiten in die Ausstellung gewählt. Bekannt gegeben wird der Preisträger zur Vernissage am 19. Juni.

Die Ausstellung im Kunsthaus kann dann zu den Öffnungszeiten in kleinen Gruppen besucht werden. Sowohl im Garten als auch im Kunsthaus gelten selbstverständlich die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und der Mindestabstand von eineinhalb Metern.

Geöffnet ist immer dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 11 bis 15 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Die Ausstellung „Verflechtungen“ ist bis Sonntag, 12. Juli, zu sehen.

