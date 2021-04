Verhängnisvolles Ausweichmanöver auf der Haunstetter Straße in Königsbrunn

Ein Schaden von rund 6000 Euro ist die Folge eines Ausweichmanövers in Königsbrunn.

Sie wollte einen Zusammenstoß verhindern und verursachte dann selbst einen Unfall: Ein Schaden von rund 6000 Euro entstand am Donnerstagmittag in der Haunstetter Straße in Königsbrunn.

Laut Polizei wollte eine 41-Jährige einem Auto ausweichen, das von der Schäfflerstraße plötzlich in die Haunstetter Straße einbog. Deshalb wechselte die Frau von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei touchierte sie allerdings ein bereits dort fahrendes Fahrzeug.

Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ihm wird jetzt gesucht. Die zuständige Polizei in Bobingen bittet unter der Telefonnummer 08234/9606-0 um Hinweise.

