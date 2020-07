vor 18 Min.

Verkehr: Wildparker sorgen am Obermeitinger Badesee für Ärger

Plus Dreiste Autofahrer parken am Obermeitinger Badesee falsch oder sind zu schnell unterwegs. Nun will die Gemeinde zusammen mit der Polizei die Situation verbessern.

Von Sybille Heidemeyer

Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung, brannte aber einigen Gemeinderäten in Obermeitingen unter den Nägeln. Es ging um den Badesee – genauer gesagt, um das wilde Parken. Außerdem beanstandeten einige Räte, dass auf dem Feldweg unerlaubt Autos fahren und die Geschwindigkeit nicht immer angepasst wird.

„Manche sind schon sehr dreist“, stellte Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) fest und appellierte an die Badeseebesucher, sich an die Beschilderungen zu halten. Um die Probleme in den Griff zu bekommen, wird die Gemeinde mit der Polizei Kontakt aufnehmen und eine Mitgliedschaft in der kommunalen Verkehrsüberwachung prüfen.

Gemeinde will einen Sandkasten für Kinder am Badesee errichten

Als weiteres Problem am Badesee wurde angeführt, dass Kinder gerne im Sand des Beachvolleyballfeldes spielen, was während des Volleyballspielens gefährlich ist. Die Gemeinde plant nun, einen eigenen Sandkasten zu errichten. Die Gemeinderäte sprachen außerdem über das Thema Kinderbetreuung.

Eine Genehmigung zum übergangsweisen Betrieb einer zusätzlichen Kindergartengruppe in den Jugendräumen des Bürgerhauses liegt nun vor. Die Räte genehmigten in der jüngsten Sitzung die Bedarfsliste für die Einrichtung in Höhe von rund 15.000 Euro. Demnach sollen ab September 13 Kinder in der Eichhörnchen-Gruppe betreut werden.

Damit die Gemeinderäte das digitale Ratsinformationssystem nutzen können, bekommen sie einen Zuschuss in Höhe von 400 Euro zur Anschaffung eines digitalen Endgerätes oder als Entschädigung für die Nutzung eines privaten Gerätes.

In Obermeitingen gibt es erstmals eine Behindertenbeauftragte

Zum ersten Mal hat die Gemeinde Obermeitingen eine Behindertenbeauftragte gestellt. Das Amt übernimmt Gemeinderätin Lisa Krabiell (CSU), die bereits zur Seniorenbeauftragten ernannt wurde. Das Amt der Seniorensprecherin übernimmt erneut Brigitte Rid. Gemeinsam mit Lisa Krabiell wird sie sich künftig um die Belange der Obermeitinger Senioren kümmern.

Seit der Aufnahme in die Städtebauförderung im Jahr 2011 beteiligt sich auch Obermeitingen erfolgreich an der interkommunalen Zusammenarbeit der Lechfeldgemeinden. Der Gemeinderat beschloss, diese künftig auch im neuen Bund-Länder-Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ fortzuführen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen