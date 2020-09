15.09.2020

Verkehrsprobleme sollen behoben werden

Welche Straßen in Untermeitingen erneuert werden und wo ein Kreisverkehr entstehen soll

Von Hieronymus Schneider

Bei einer Fahrradtour haben sich die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses in Untermeitingen ein Bild von der Verkehrssituation im Ort gemacht. Schon beim Start am Rathaus wurde ein Problem sichtbar: An einem Anwesen endet der Gehweg abrupt vor einer Baumgruppe. Beim Ausweichen besteht zudem die Gefahr, mit dem Kopf gegen eine Dachrinne zu stoßen. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass zwei Bäume beseitigt und der Gehweg am dritten Baum vorbei fortgeführt werden soll.

Einigkeit bestand auch darin, dass der Parkplatz an der Ecke Lechfelder-/Von-Imhof-Straße überplant werden soll, um einen attraktiven Marktplatzcharakter zu erhalten. Dazu will die Gemeinde Mittel aus der Städtebauförderung beantragen.

Bei der Einmündung der Alemannenstraße in die Lechfelder Straße soll der schadhafte Klinkerbelag bis Jahresende mit Asphalt ersetzt und die Fußgängerampel näher zur Einmündung hin versetzt werden. Auch die Fahrbahn der Tannenstraße soll erneuert werden, nachdem sie durch Baumaßnahmen stark beschädigt wurde.

Im nahe gelegenen Oberen Heuweg wurden die auf Privatgrund liegenden Bankette ebenfalls von Baufahrzeugen und Begegnungsverkehr beschädigt. Die Straße soll für den Schwerverkehr gesperrt werden. Weitere Maßnahmen wie eine Einbahnregelung oder Rückstufung als Geh- und Radweg werden geprüft.

Beim Spielplatz an der Keltenstraße musste eine Rutsche gesperrt werden, weil sie für Kleinkinder zu steil war und von älteren Kindern und Jugendlichen als Fahrradrampe missbraucht wurde. Der Ausschuss war sich einig, die Rutsche mit einer kleinkindgerechteren zu ersetzen.

Weil der Grünstreifen entlang der Lechfelder Straße in Richtung Klosterlechfeld vermehrt zum Parken benutzt wird, sollen dort Holz- oder Steinbarrieren aufgestellt werden. Die Idee zur Anlage eines Radfahrstreifens in Wettersteinstraße wurde verworfen. Die Einengung der Straße würde die Sicherheit der Radfahrer nach Ansicht der Ausschussmitglieder nicht verbessern. Stattdessen soll die Übersicht beim Rad- und Gehweg „Boschenweg“ durch ein Halteverbot verbessert werden.

Ein aufwendiges Projekt stellt die Entschärfung des Einmündungsbereiches unterhalb des Schloßbergs mit der Lechfelder und der Fuggerstraße dar. Da einige Anlieger Interesse an einer Grundabtretung signalisierten, soll die Planung eines Kreisverkehrs eingeleitet werden. Am Ende der Tour erklärte Bürgermeister Simon Schropp, dass vermehrt Anfragen nach Standorten für Bienenvölker an die Gemeinde gestellt werden. Er will nun eine Karte mit Bienenstöcken und möglichen Flächen erstellen, für die sich private Imker bewerben können.

Themen folgen