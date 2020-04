Verkehrsstatistik: Wildunfälle nehmen in der Region massiv zu

Plus Die Schwabmünchner Polizei hat die aktuelle Verkehrsstatistik vorgelegt. Das Ergebnis: Im vergangenen Jahr hat es über tausend Mal gekracht.

Auf den Straßen in der Region hat es im vergangenen Jahr häufiger gekracht. Insgesamt 1082 Verkehrsunfälle registrierte die Polizeiinspektion Schwabmünchen. Das entspricht einer Steigerung um rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der aktuellen Verkehrsstatistik zufolge wurden dabei 157 Personen verletzt, 20 davon schwer. Positiv ist lediglich, dass in beiden Jahren kein Verkehrstoter zu beklagen war.

Eine besonders starke Zunahme verzeichnete die Schwabmünchner Polizei bei den Wildunfällen. Waren es 2018 noch 251, stieg die Zahl im vergangenen Jahr um etwa 43 Prozent auf 360 Unfälle an. „Diese massive Steigerung ist Wahnsinn“, sagt Hauptkommissar Gernot Hasmüller. Immerhin sei ein Wildunfall meist mit einem hohen Versicherungsschaden verbunden.

Häufigste Unfallursache: Zu schnelles Fahren

Als Grund für den Anstieg nennt Hasmüller – wie übrigens bei den meisten Unfällen – eine überhöhte Geschwindigkeit. Darüber hinaus nehme der Verkehr auf den Straßen stetig zu. Damit steige auch das Unfallrisiko. Hasmüller appelliert deshalb an die Autofahrer, langsamer zu fahren. „Gerade in bewaldeten Gebieten sollte man bei Dämmerung einfach vorsichtiger fahren, um einen Wildunfall zu vermeiden“, sagt er.

Um Raser zu stoppen, war die Schwabmünchner Polizei im vergangenen Jahr etwa 200 Stunden damit beschäftigt, den Verkehr mittels Laserpistolen zu überwachen. Doch überhöhte Geschwindigkeit war nicht die einzige Unfallursache in der Region. So war der aktuellen Statistik zufolge im vergangenen Jahr 18 Mal Alkohol mit im Spiel. Zwei Fahrer hatten Drogen konsumiert, bevor es krachte.

Die Schwabmünchner Polizei kündigte an, Autofahrer auch dahingehend verstärkt zu kontrollieren. Immerhin zogen die Beamten im vergangenen Jahr 36 betrunkene Fahrer und zehn Menschen, die unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saßen, aus dem Verkehr.

Die meisten Unfallbeteiligten sind zwischen 26 und 64 Jahre alt

Die Zahl der Lastwagenunfälle war im vergangenen Jahr leicht rückläufig und sank auf insgesamt 22. Deutlich häufiger verstießen Lastwagenfahrer dagegen gegen die Lenk- und Ruhezeiten. 73 von ihnen erhielten deshalb eine Anzeige. Neben 51 Fahrradunfällen verzeichnete die Polizei insgesamt 16 Motorradunfälle in der Region. 14 der Fahrer wurden verletzt.

Um das Unfallrisiko zu minimieren, will die Polizei auch in diesem Jahr an ausgewählten Streckenabschnitten wie der Kreisstraße zwischen Münster und dem Schwabmünchner Ortsteil Birkach – auch bekannt durch das Mickhauser Bergrennen – kontrollieren.

Positiv wirkte sich das begleitete Fahren mit 17 Jahren sowie der Verkehrsunterricht an den Schulen auf junge Verkehrsteilnehmer aus. So wurden weder Schulwegunfälle noch Unfälle mit Fahranfängern, die in Begleitung hinterm Steuer saßen, registriert.

Die Mehrheit aller Unfallbeteiligten, nämlich 83 Prozent, waren zwischen 26 und 64 Jahre alt. In 102 Fällen lag das Alter zwischen 17 und 25 Jahre. Senioren ab 65 Jahren waren an 74 Unfällen beteiligt. Sieben Mal waren Kinder involviert.

Die Zahl derer, die einen Unfall verursachten und sich anschließend aus dem Staub machten, stieg im vergangenen Jahr leicht an auf 185. Dabei handelte es sich meist um Umfallfluchten nach Parkremplern. In 1081 Fällen erhielten Verkehrsteilnehmer eine Verwarnung oder Anzeige, weil sie beispielsweise nicht angeschnallt oder rechtzeitig beim Tüv waren oder mit dem Handy hinterm Steuer saßen.

