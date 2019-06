vor 23 Min.

Verlängerung für Ausstellung von Achter

In Bobingen sind die Bilder des Aichachers bis 16. Juni zu sehen

Die Ausstellung von Emmeran Achter in der Galerie im Unteren Schlösschen geht in die Verlängerung.

Der Aichacher Künstler, der zu Beginn des Jahres den Preis des Kunstvereins erhalten hatte, zeigt derzeit unter dem Titel „Echo“ seine Arbeiten in der Galerie des Unteren Schlösschens. Zu sehen sind Bilder von dynamischen Figuren im Raum, die durch ihre Darstellung in Bewegungsunschärfe, den Zeit-Raum erweitern. In der Ausstellung zeigt er außerdem weitere Aspekte seiner Arbeit. Etwa in einer Serie kleinerer Formate in zurückhaltender Farbigkeit: Nicht Individuen wie in den großen Bildern, sondern Menschengruppen, die sich im urbanen Raum bewegen.

Jetzt ist die Schau noch bis zum 16. Juni in der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, zu sehen. Geöffnet ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Am Pfingstmontag ist geschlossen. (inge)

Themen Folgen